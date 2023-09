Notte di maltempo, allagamenti e frane in Liguria

Una frana ha bloccato nella notte via Trossarelli, a Genova Struppa. I detriti hanno bloccato la strada isolando diversi edifici. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno bloccato la circolazione.

Diverse squadre dei vigili del fuoco stanno lavorando per liberare la carreggiata in attesa dell'arrivo dell'escavatore. A causare lo smottamento sono state le forti piogge della notte.

Il maltempo ha provocato la caduta di diversi alberi che hanno costretto i pompieri a intervenire in diverse zone della città. Si sono registrati anche allagamenti di cantine e sottopassi anche in centro.

Allagamenti e piccole frane anche nell'Imperiese con decine di interventi dei vigili del fuoco. Allagato il sottopasso di Bussana a Mare, a Sanremo, dove un'auto è rimasta bloccata, e un tratto della A10 tra Imperia Est e San Bartolomeo al mare, in direzione Genova, dove è stato istituito il transito su una sola corsia con limite di velocità a 40 km orari. A Bordighera allagata l'Aurelia. Due piccole frane, invece, sono scese sull'Aurelia all'altezza di Aregai, nel territorio comunale di Santo Stefano al mare Nella notte ci sono stati violenti rovesci nel ponente savonese che hanno provocato alcuni disagi nell'albenganese, dove si sono registrati dei piccoli allagamenti.

Pioggia abbondante anche sul Tigullio e sul Golfo Paradiso.

Acqua e vento hanno causata la caduta di alcuni alberi con rami che sono finiti anche sulle strade. Decine gli interventi dei vigili del fuoco di Rapallo e Chiavari. Sulle alture di Sori, nel centro di Rapallo, a Santa Margherita in località Nozarego, in Fontanabuona, a Borzonasca. A Recco, sul lungomare davanti alle Poste, è crollato un albero.

Nello Spezzino, invece, non sono state segnale criticità.

Sulla Liguria è in vigore l'allerta gialla per temporali che termina alle 10 nel Ponente e alle 14 sul resto della regione.

Frana a Genova, 80 famiglie isolate a Struppa

Una ottantina di famiglie sono isolate a Genova Struppa, in via Trossarelli, a causa di una frana causata nella notte dalle piogge abbondanti. Fango e pietre hanno invaso la carreggiata isolando alcuni edifici. Sul posto sta lavorando un escavatore e il personale di Aster per rimuovere i detriti e poter così verificare lo stato del manto stradale. A crollare è stata parte del muro di contenimento del campo sportivo nei pressi della chiesa di San Cosimo. I residenti avevano già segnalato da tempo la necessità di un intervento per metterlo in sicurezza. Il passaggio pedonale è al momento garantito dalle stradine della zona. Intanto Arpal ha modificato, l'allerta gialla che doveva terminare alle 10 nel Ponente e alle 14 nel resto della Regione. Le piogge hanno smesso di cadere come previsto a Ponente dove è stata confermata la fine dell'allerta, confermata la chiusura alle 14 anche nella zona centrale della regione, ma è stata prolungata fino alle 20 nello Spezzino dove in alcune zone terminerà però alle 17.



