Migranti in container, Bucci incontra residenti Rivarolo

Il sindaco di Genova Marco Bucci questa mattina ha ricevuto, a palazzo Tursi, una delegazione dei residenti di via Negrotto Cambiaso, sulle alture di Rivarolo, cittadini che da due giorni presidiano la zona per impedire la realizzazione di un campo di accoglienza per minori stranieri non accompagnati con alcuni container. Anche ieri sera, così come martedì, nonostante il maltempo, i cittadini hanno cercato di impedire l'installazione dei moduli abitativi. La manifestazione è stata pacifica ma alla fine, diversamente da martedì, un camion è stato fatto transitare. Sul posto anche le forze dell'ordine.

L'incontro con il sindaco è stato organizzato dall'amministrazione a poche ore dall'assemblea pubblica prevista a Rivarolo oggi alle 17 e voluta dal presidente del municipio Valpolcevera Federico Romeo. All'assemblea pubblica non ci saranno esponenti della giunta comunale né responsabili della cooperativa Misecoop, che ha avuto dal Comune l'autorizzazione a costruire il centro di accoglienza. Le famiglie di residenti, anche davanti al sindaco, ancora una volta hanno sottolineato come la protesta non sia contro i ragazzi che arriveranno ma per l'inadeguatezza del sito e della modalità scelta. Nei giorni scorsi il sindaco aveva sottolineato che quei container "sono appartamentini dove ci vivono per anni gli operai che lavorano nei cantieri" e quindi "possono ospitare anche i minori stranieri".

Ma tra gli abitanti di Rivarolo e Begato i motivi di preoccupazione sono diversi: c'è chi teme che l'arrivo dei migranti minorenni si traduca in degrado ed episodi di criminalità. In molti chiedono perché si sia scelto un quartiere periferico, che ha già diverse criticità, e un sito senza servizi e spazi aperti e vicino a un immobile pericolante, anziché un'area più adeguata, magari a levante o lungo il Polcevera.

Secondo la garante regionale dell'infanzia, Guia Tanda, sono 900 i minori stranieri non accompagnati accolti in Liguri: di questi 600 sono a Genova.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA