Meloni, ringrazio il Salone per l'eccellenza della nautica

"Confesso che arrivo fisicamente un po' provata e queste due ore passate qui mi hanno regalato tanta energia. Non è la nautica che deve ringraziare me per colmare una lacuna di 37 anni dall'ultima visita ufficiale di un presidente del Consiglio. Ma io ringrazio questo comparto: quando si hanno aziende che riescono a raccontare e produrre l'eccellenza italiana come il settore nautico dando lavoro a maestranze italiane e producendo una filiera che dà lavoro a oltre 200 mila lavoratori, facendo attenzione alla nostra tradizione e che produce per 7 miliardi di euro, e fanno un pezzo delle risorse che l'Italia può spendere. Quindi è il governo che deve venire qui e avere l'umiltà e dire grazie per quello che il settore ha raccontato". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al salone nautico di Genova.

La premier è arrivata poco dopo le 16. A riceverla il presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi insieme con il presidente della Regione Giovanni Toti, il sindaco Marco Bucci e il prefetto Renato Franceschelli. La premier ha visitato gli stand e i pontili dove sono ormeggiate le barche in esposizione. A causa delle condizioni del mare è stato annullato invece il sopralluogo al cantiere della nuova diga di Genova. Al suo arrivo la premier Meloni è stata accolta dagli applausi di numerosi visitatori che si sono fermati ad aspettarla su uno dei moli dove sono ormeggiati alcuni degli yacht più belli del salone. Dopo i saluti di rito con le autorità locali Meloni ha proseguito la visita privata non prima di rispondere al saluto di una signora che le ha mandato un bacio dicendole "sei proprio brava, ti amo" saluto al quale la premier ha risposto con un bacio e un sorriso. Fermandosi allo stand della Marina Militare ha provato il simulatore virtuale di navigazione indossando un visore di realtà virtuale e al termine con una battuta ha detto "me so' capottata" e si è messa a ridere. Proseguendo la visita si è intrattenuta anche nello stand della Guardia Costiera: "Siamo molto orgogliosi", ha dichiarato il comandante. Meloni si è concessa a strette di mano e foto con addetti ai lavori e visitatori del Salone.



