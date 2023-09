Cisterna Gpl ribaltata in A10, alle 12.30 ultimato il recupero

Sono proseguite tutta la notte le operazioni di travaso di Gpl dalla cisterna che ieri mattina si è ribaltata a causa di un incidente in cui è rimasta coinvolta un'auto in A10 nel tratto tra Varazze e Arenzano. L'incidente è avvenuto all'altezza di Cogoleto in direzione Genova. La parte terminale delle operazioni, che precedono il raddrizzamento, consistono nel bruciare i residui di gas e bonificare la cisterna con azoto. Le operazioni dovrebbero concludersi in tarda mattinata.

L'incidente ha costretto il sindaco di Cogoleto Paolo Bruzzone ad evacuare alcuni palazzine che sorgono sotto il tratto autostradale dove si è ribaltata la cisterna: il provvedimento ha interessato 20 famiglie, una quarantina di persone.

In quel tratto autostrade si viaggia su una corsia in scambio di carreggiata e ciò crea disagi: intorno alle 10 c'erano 4 km di coda tra Celle Ligure e Arenzano in direzione Genova e 4 km di coda tra il bivio A10/A26 e Arenzano in direzione Savona. Per gli utenti diretti ad Arenzano è consigliato di anticipare l'uscita a Varazze in quanto la stazione di Arenzano rimane temporaneamente chiusa a causa dell'incidente.

Alle 12.30 le operazioni sono state concluse, è stato tolto lo scambio di carreggiata e il traffico ha ripreso sulle due corsi in ogni senso di marcia. Riaperto anche il casello di Arenzano.



