Cgil, '4000 contratti in meno in Liguria'

I dati Inps sulle assunzioni in Liguria riferiti al secondo trimestre di quest'anno indicano una diminuzione di quasi 4 mila contratti di lavoro rispetto allo stesso periodo del 2022. Le assunzioni con rapporti di lavoro dipendente nel settore privato sono state 68.898 in calo del -5,2% (-3.810).

I dati Inps sulle assunzioni, elaborati da Marco De Silva responsabile ufficio economico Cgil Genova e Liguria, confermano il trend negativo dell'occupazione che già nel primo trimestre 2023 registrava una contrazione tra gli occupati del -0.8%.

Tra le province la peggiore performance è di Genova che con il -9% è quella dove c'è stato il maggior calo percentuale (-3.207 assunzioni). A Imperia il calo è del -2,9% (-269 assunzioni), a Savona è del -1,4% (-233) e alla Spezia è del -0,1% (-101).

"Da tempo chiediamo alla Regione di mettere al centro delle politiche di sviluppo il lavoro di qualità - commentano i segretari generali Cgil Genova Igor Magni e Cgil Liguria Maurizio Calà - ci sono alcune emergenze che non sono più rinviabili. Servirebbe maggiore coraggio rispetto alle politiche di sviluppo a partire dalle grandi crisi industriali: abbiamo aziende che sono un fiore all'occhiello per il Paese e per le quali non si vedono soluzioni né locali né nazionali. La decrescita del settore industriale dovrebbe preoccupare chi ci amministra: transizioni energetiche, digitali, trasformazioni infrastrutturali dovrebbero coesistere in un unico disegno di sviluppo del quale oggi la Liguria è priva".



