Visite per patente in nero, medico nei guai per evasione fiscale

La Guardia di Finanza di Albenga ha segnalato per evasione fiscale un medico del ponente savonese in pensione da diversi anni. Secondo le analisi delle Fiamme Gialle l'uomo, in numerose occasioni, durante le visite effettuate per il rinnovo delle patenti di guida, ovvero per il rilascio della "carta di qualificazione conducente", avrebbe sistematicamente omesso di certificare fiscalmente i compensi percepiti per un ammontare di circa 15.000 euro. Più nello specifico, dalla comparazione effettuata tra i dati obbligatori comunicati al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e le parcelle emesse dal professionista, sono emerse numerose prestazioni effettuate completamente "in nero", senza rilascio del previsto documento fiscale a fronte del compenso percepito, che si aggirava sui 30 euro a visita.



