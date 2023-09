Toti, anche oggi un incidente blocca l'autostrada, serve un esorcista

"I lavori di manutenzione di gallerie e viadotti in Liguria hanno un impatto sul traffico che dobbiamo sopportare perchè se non si fanno questi lavori avremo dei problemi domani. Aspi sta facendo un lavoro importante, purtroppo la rete è fragile. Anche oggi, nel giorno della apertura del Salone Nautico, c'è la A10 chiusa per un incidente di un tir in galleria. Credo che invece di un ingegnere certe volte serva un esorcista". Lo ha detto il presidente della Regione Giovanni Toti a un convegno sulle infrastrutture liguri a Genova.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA