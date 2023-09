Tomasi, 'al via lavori al tunnel sub-portuale Genova e progetto Gronda a metà del '24"

"A novembre è previsto l'avvio dei lavori del lotto A del tunnel sub portuale di Genova per un impegno complessivo di 100 milioni di euro". Lo ha annunciato l'Ad di Autostrade Roberto Tomasi a un congegno sulle infrastrutture liguri a Genova.

"A luglio - ha detto Tomasi - il Mit ha trasmesso ad Aspi l'espressione conclusiva del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Entro fine ottobre è attesa l'autorizzazione regionale Paur". Lo scorso 8 settembre c'è stata la prima seduta della Conferenza dei servizi. "Questa è l'opera piu' veloce in termini autorizzativi" ha detto ancora Tomasi. "E' arrivata infatti stamane l'autorizzazione del ministero dell'Ambiente per l'utilizzo di calata Giaccone per i lavori di stoccaggio dello smarino".

'A metà 2024 pronto progetto esecutivo adeguato Gronda'

"E' in fase di ottimizzazione, come condiviso con le istituzioni, l'adeguamento progettuale del progetto della Gronda" autostradale di Genova e per "la metà del 2024 è attesa l'emissione al Mit del progetto esecutivo adeguato". Lo ha annunciato l'ad di Autostrade Roberto Tomasi a un convegno sulla rete infrastrutturale ligure a Genova parlando della bretella che toglierà traffico al nodo del capoluogo ligure. "Nel frattempo - ha aggiunto Tomasi - sono partite a gennaio e a settembre 2023 le attività propedeutiche in tre lotti che dovrebbero terminare tra giugno 2024 e settembre 2025". L'investimento complessivo fino ad oggi "è stato di oltre 300 milioni di cui 130 per queste ultime attività" ha aggiunto l'ad. "E' una delle opere piu' grandi e complesse che realizziamo in Italia" ha concluso Tomasi.

"Completati lavori in 50 km di gallerie su 139 in Liguria"

Procede "l'importantissimo" piano l'ammodernamento della rete autostradale ligure dove "per quanto riguarda le gallerie sono stati completati i lavori su 50 chilometri rispetto al totale di 139". Lo ha detto l'ad di Autostrade Roberto Tomasi facendo il punto a un convegno sulle infrastrutture liguri a Genova. "Sappiamo che creiamo degli impatti sul traffico creando lunghe code ma abbiano una strategia concordata con la Regione per ridurre al minimo i disagi" ha detto ancora l'ad. Tomasi ha anche detto che prosegue l'iter per il Tunnel della Fontanabuona che collegherà la valle con la autostrada A12. "A marzo 24 è previsto l'inizio dei lavori del lotto A e a febbraio 2025 del lotto B" ha spiegato. Procede anche il progetto Smart Genova nato nel 2022 e che sarà completato nel 2027. Quattro gli ambiti di sperimentazione: Smart City, con la creazione di un sistema per supportare politiche per la mobilità urbana e l'ottimizzazione dei servizi per i cittadini di Genova, anche attraverso l'intelligenza artificiale. Maas, con una piattaforma per la fruizione dei servizi di mobilità in modo integrato e personalizzato. Smart Logistics per l'ottimizzazione dei flussi di mezzi pesanti tra i varchi stradali e autostradali di accesso alla città e i distretti portuali, e, infine, Aree di sosta pensate per l'autotrasporto, per anticipare le pratiche portuali e offrire servizi a valore aggiunto.

Salvini, Gronda di Genova fondamentale per densità traffico

"Il Governo ha investito su uno dei cantieri piu' importanti per densità automobilistica, la Gronda, perchè a Genova, come a Bologna e Firenze, la Milano Laghi e la Milano Bergamo, ci sono tratti dove si deve intervenire al di la delle scelte politiche per questioni pratiche". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini facendo il punto sui lavori in Liguria con l'ad di Aspi Roberto Tomasi. "La Liguria è una terra straordinaria ma lunga e stretta e opere come il tunnel della Fontanabuona sono anche esse fondamentali" ha aggiunto.



