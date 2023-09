Tir danneggia gallerie, ancora traffico nel caos in A10

Ancora caos in A10 questa volta nel tratto tra Genova Pra' e Genova Aeroporto in direzione Genova.

Il tratto è stato chiuso dopo che un tir ha urtato alcuni monitor a messaggio variabile della galleria Sestri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia. Al momento, all'interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registrano due chilometri di coda in direzione Genova. Inoltre, si registrano due chilometri di coda in corrispondenza dell'uscita obbligatoria di Genova Pra'. Per gli utenti in viaggio verso Genova dopo l'uscita obbligatoria a Pra', si consiglia di percorre la viabilità ordinaria per rientrare in autostrada a Genova Aeroporto.

Per le lunghe percorrenze degli utenti diretti verso Genova, si consiglia si percorre la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e la A7 Milano-Genova.

Tra Varazze e Arenzano dove stamattina si è ribaltato un camion che trasportava Gpl il tratto interessato è stato riaperto grazie all'installazione dello scambio di carreggiata.

Attualmente il traffico transita su una sola corsia e si registrano 18 chilometri di coda in direzione di Genova. Alcune abitazioni sono state evacuate per consentire le operazioni di rimozione della cisterna in sicurezza. Per gli utenti in viaggio verso Genova, si consiglia sempre di anticipare l'uscita ad Albisola, percorre la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada ad Arenzano. Per le lunghe percorrenze si consiglia di percorrere la A6 Torino-Savona e la A21 Torino-Piacenza.





