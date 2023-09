Tir con gpl si ribalta in A10, evacuate due palazzine a Genova

Sono state evacuate temporaneamente, a scopo precauzionale, due palazzine a Cogoleto (Genova), vicine al luogo di un incidente che ha coinvolto un tir carico di gpl sulla autostrada A10 tra Varazze e Genova. Il tratto resta chiuso per le operazione di ripristino. Il mezzo pesante si è ribaltato per cause in corso di accertamento.

Un provvedimento, ha spiegato il sindaco di Cogoleto Paolo Bruzzone, necessario "al fine di procedere in sicurezza alle operazioni di ripristino. Le operazioni stanno coinvolgendo, oltre al nostro Gruppo Comunale di Protezione Civile, anche Servizi sociali, Polizia Locale, Croce Rossa, Croce d'Oro e Carabinieri".



