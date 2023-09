Si ribalta cisterna che trasporta Gpl, chiusa la A10

Un'autocisterna carica di gpl si è ribaltata sull'autostrada A10, nel tratto tra Varazze e Cogoleto in direzione Genova a causa di un incidente in cui è rimasta coinvolta anche un'auto. L'autostrada è stata chiusa.

L'incidente questa mattina poco prima delle 10. Sono sono intervenute squadre di vigili del fuoco da Varazze e Multedo oltre a un nucleo speciale da Genova abilitato a operare con sostanze pericolose. Al momento, stando a quanto riferito, non ci sono pericoli, anche se c'è stata fuoriuscita di gas.

Nell'incidente c'è stato un ferito lieveche è stato trasferito in ospedale in codice giallo.

Sul posto anche i tecnici di Autostrade e i mezzi di soccorso oltre alla polizia stradale. Nel tratto di autostrada chiusa ci sono 2 km di coda. Chi è diretto a Genova deve uscire al casello di Varazze e rientrare a quello di Arenzano.

Sono state evacuate temporaneamente, a scopo precauzionale, due palazzine a Cogoleto (Genova), vicine al luogo dell'incidente che ha coinvolto un tir carico di gpl sulla autostrada A10. Il tratto resta chiuso per la rimozione della cisterna. Il mezzo pesante si è ribaltato per cause in corso di accertamento. L'evacuazione, ha spiegato il sindaco di Cogoleto Paolo Bruzzone, necessario "al fine di procedere in sicurezza alle operazioni di ripristino. Le operazioni stanno coinvolgendo, oltre al nostro Gruppo Comunale di Protezione Civile, anche Servizi sociali, Polizia Locale, Croce Rossa, Croce d'Oro e Carabinieri".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA