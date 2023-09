Migranti a Voltri, 17 lasciano la tendopoli, ne arrivano 12

Nel tardo pomeriggio di ieri 17 migranti sono stati trasferiti dalla tendopoli di Voltri, gestita dalla Croce Bianca Genovese, per essere ricollocati in altre strutture sul territorio cittadino. La linea adottata, fa sapere l'associazione, "è e sarà quella di ridurre al minimo la permanenza degli ospiti nell'area temporanea, favorendo il più possibile la loro ricollocazione in strutture di accoglienza".

Ieri mattina un residente si è presentato al campo offrendo focaccia a tutti gli ospiti, "la Croce Bianca Genovese lo ringrazia".

E' previsto per oggi l'arrivo di 12 migranti provenienti da Trapani, che saranno ospitati nelle aree degli ex cantieri navali Costaguta che possono contenere attualmente un massimo di 60 persone, tutti uomini, suddivisi in 10 tende. La gestione degli ospiti dell'area è affidata alla Croce Bianca Genovese, che opera sotto l'egida e il coordinamento della prefettura, come già avviene da anni per altre strutture presenti sul territorio comunale.



