Lo Spezia offre pullman ai tifosi per seguire la squadra

Lo Spezia Calcio prenota tre pullman per i propri tifosi che vorranno raggiungere il Manuzzi di Cesena, campo di casa durante i lavori al Picco, per la partita contro il Brescia di martedì sera. Iniziativa per cercare di fornire un po' di calore a una squadra che ha iniziato il campionato con tre sconfitte in quattro partite.

Prima però ci sarà l'impegno contro la Reggiana. "Una squadra forte, piena di elementi di categoria che hanno già vinto la serie B e di giovani interessanti - dice Massimiliano Alvini -.

Ma lo Spezia visto a Venezia mi è piaciuto, anche se la prestazione non è stata premiata".

Si prevedono però problemi di formazione, soprattutto in difesa. "Bertola ha la febbre, Muhl è recuperato da pochi giorni. Gelashvili si allena con una maschera per i problemi al naso. Vediamo chi starà meglio", dice il tecnico. Allo Spezia è mancato soprattutto il gol, a fronte di una buona mole di occasioni, ben 23 tiri contro il Venezia al Penzo. Occhi puntati su Moro. "Lo apprezzo moltissimo, per serietà e qualità. Deve solo continuare a lavorare per migliorarsi".

Se lo Spezia ha problemi a trovare la vittoria, lo stesso Alvini non vince in campionato dalla serie B 21/22, quando guidava il Perugia. "Io non mi guardo più indietro. I risultati non sono stati positivi nell'ultimo anno, ma guardo solo a quello che arriverà davanti a me. I complimenti? Ho ricevuto anche tanti insulti, forse più degli elogi".



