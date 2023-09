L'Iit festeggia 20 anni con un nuovo robot amico dei lavoratori

L'Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) celebra i 20 anni dalla sua fondazione con un nuovo robot umanoide 'amico' dei lavoratori: chiamato ergoCub, si basa sulla stessa piattaforma dell'umanoide bambino iCub ed è stato progettato con un'attenzione particolare all'ergonomia, in modo da favorire l'integrazione all'interno degli ambienti di lavoro e la collaborazione fisica con le persone. Nato da un progetto triennale da cinque milioni di euro avviato con Inail nel 2021, ha fatto il suo debutto ufficiale nell'Auditorium dell'Iit a Genova, dove ha salutato i numerosi ospiti istituzionali e scientifici presenti.

ergoCub è alto 150 centimetri e pesa 55,7 chilogrammi. Ha mani ottimizzate per trasportare carichi pesanti e un viso con display Oled flessibile che gli permette di avere interazioni più espressive. E' inoltre dotato di una speciale fotocamera per la visione in profondità e di un lidar per la navigazione. La camminata è più robusta rispetto alle versioni precedenti di iCub e può arrivare fino a una velocità di circa tre chilometri orari, raffrontabile a quella di un essere umano. L'intelligenza artificiale gli consente di riconoscere visivamente oggetti e azioni e di manipolare un oggetto con entrambe le mani in scenari di lavoro dove è richiesta la collaborazione con un essere umano. Per esempio, ergoCub è in grado di identificare quando qualcuno intende consegnargli un oggetto, di prendere tale oggetto con le mani e poi restituirlo alla persona quando necessario.

La tecnologia ergoCub è completata da una tuta sensorizzata (che comprende anche un paio di scarpe) per monitorare in tempo reale sia gli sforzi che i movimenti del corpo di chi la indossa. Gli algoritmi di intelligenza artificiale elaborano le informazioni dei sensori, così da anticipare lo sforzo muscolo-scheletrico della persona e allertare, attraverso una vibrazione, il lavoratore che sta per compiere un gesto pericoloso per la sua salute fisica, prevenendo così il rischio di infortunio o affaticamento.



