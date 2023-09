Il fondo Ahe di Azimut investe in due Ferrari del campionato Gt

Il fondo Ahe di Azimut investe su 2 Ferrari, protagoniste dei principali campionati internazionali Gt. Si tratta della 488Gte e della 488 GT3 Evo 2020, che saranno inserite nel proprio portafoglio del fondo dedicato alle auto storiche (Auto Heritage Enhacement), come annunciato nel corso di un evento dedicato alla rete di promotori di Azimut al Teatro Ariston di Sanremo (Imperia). La strategia del fondo si concentra su auto d'epoca di lusso, appartenenti alle categorie 'Supercar' e 'Hypercar', prodotte in serie limitata e con un valore medio superiore al milione di euro. In questo modo Azimut Ahe si distingue per essere "l'unico player con un processo di investimento strutturato", che va dall'acquisto, al restauro, alla conservazione e alla vendita delle auto, in virtù della licenza di Azimut Investments per la gestione finanziaria di auto di lusso da collezione. Si tratta di un fondo 'evergreen', ovvero a durata illimitata, che prevede per l'investitore la possibilità di uscita dal fondo nel tempo.

Entro la fine dell'anno entrerà in portafoglio anche una Ferrari 499P, grazie alla partnership pluriennale siglata a inizio giugno, che ha insignito il fondo della qualifica di 'Ferrari Hypercar Premium Partner'. Un accordo perfezionato proprio alla vigilia dell'edizione del centenario della 24 Ore di Le Mans, che ha visto poi trionfare la Ferrari nella classe regina.

"Il fondo AHE - ha commentato l'amministratore delegato del fondo Giorgio Medda - rappresenta un'opportunità di investimento esclusiva in un settore caratterizzato da una domanda in costante crescita a livello mondiale". "Siamo stati in grado di costruire una pipeline di investimenti eccezionale - ha concluso - che supporterà la generazione di valore e di rendimenti nel tempo in linea con i valori di mercato riscontrati negli anni per questa asset class".



