Genoa, a Lecce ancora indisponibili Messias e Vogliacco

Non potrà contare né su Messias né su Vogliacco Alberto Gilardino in vista dell'anticipo di domani sera al Via del Mare di Lecce contro la formazione di D'Aversa.

I due giocatori sono infatti ancora indisponibili per motivi fisici anche se il loro rientro si avvicina. Messias, come ha annunciato in conferenza lo stesso allenatore, tornerà a lavorare con il gruppo a partire dalla seduta che la squadra al rientro da Lecce effettuerà sabato. Per Vogliacco invece bisognerà attendere lunedì prossimo.

Per la gara di domani i dubbi del tecnico sono soprattutto due: a sinistra il ballottaggio tra Martin, buona la sua prova contro il Napoli, e Vasquez a riposo nel turno scorso per gli impegni con la propria nazionale, e in mediana sull'utilizzo di Malinovskyi sin dal primo minuto o come arma a gara in corso.





