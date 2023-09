Lo Stato maggiore dell'Aeronautica militare ha deciso di confermare l'Air show delle Frecce tricolori in programma domenica 8 ottobre ad Andora (Savona). Lo ha appreso il quotidiano online Ivg Savona da fonti locali.

Negli ultimi giorni si era ipotizzata una possibile cancellazione in seguito all'incidente di Torino in cui ha perso la vita una bambina di 5 anni.



