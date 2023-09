Calcio: Gilardino, Lecce partito forte, il Genoa è in crescita

Reduce dal pareggio casalingo contro il Napoli il Genoa di Gilardino è chiamato ad affrontare la sorpresa Lecce, quarto con 8 punti.

"Tutto quello che di buono abbiamo fatto col Napoli dobbiamo portarcelo sino a Lecce: la consapevolezza, l'autostima, la fiducia. Ma alla fine tutto passerà dai soliti principi e dalle prerogative che dobbiamo avere in questo campionato: l'atteggiamento e la prestazione - ha detto Gilardino -.

Incontriamo una squadra partita forte. Costruita nel modo giusto sia da D'aversa che da Corvino che conosco molto bene. Hanno saputo dare continuità rispetto all'anno scorso sia nelle situazioni tattiche che nell'identità di squadra. Hanno gamba e forza e individualità importanti. Da parte nostra ci siamo preparati in questi giorni mantenendo l'autostima molto alta e siamo in crescita".

Un Genoa che dovrà fare ancora a meno di Messias e Vogliacco, rientreranno in gruppo sabato il primo, lunedì il secondo e che dovrà essere in grado di cambiare modulo anche a gara in corso.

"Dopo le prestazioni contro Lazio, Torino e Napoli la squadra sta acquistando sempre più autostima - ha proseguito il tecnico - e fiducia nei propri mezzi. Ha sempre più voglia e fame di stare dentro la partita e voglia di lottare. Questo è di buon auspicio. Trasformisti? sotto l'aspetto tattico può essere la nostra prerogativa. Dipende da che squadra andiamo ad affrontare, da come possiamo e dobbiamo creare i presupposti per fare male alla squadra avversaria e, nel contempo, a come difenderci".



