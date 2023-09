Alle fasi finali le prime 850 colonne della diga di Genova

Entro settembre sarà completata la realizzazione delle prime 850 colonne giganti sommerse su cui sorgerà la nuova diga foranea di Genova, la principale opera finanziata dal Pnrr in Italia. Lo annuncia una nota di Webuild, la società a capo del consorzio con Fincantieri Infrastructure Opere Marittime, Fincosit e Sidra.

La realizzazione del gruppo di colonne chiuderà i lavori del primo campo prova del progetto. Ad oggi, sono state posate sul fondale marino circa 370 mila tonnellate di ghiaia, una quantità superiore al peso complessivo del Duomo di Milano, ed entro la fine di settembre partirà anche la realizzazione del blocco di colonne del secondo campo prova dell'opera, il più grande intervento mai eseguito per il potenziamento della portualità italiana.

Per la posa sul fondale di una tale quantità di ghiaia sono stati realizzati 220 viaggi da Genova e da Piombino per il trasporto in media di 3.000 tonnellate di ghiaia al giorno.

L'obiettivo è arrivare a posare oltre 170.000 tonnellate di materiale al mese, grazie all'impiego di ulteriori navi. Già a partire da questa settimana, la produzione viene infatti potenziata grazie al ricorso ad una nave aggiuntiva da 40mila tonnellate in arrivo ogni 15 giorni dalla Spagna.



