Torna l'allerta gialla per temporali in Liguria

Arpal ha emesso l'allerta gialla per temporali su tutta la Liguria dalle 22 di stasera alle 15 di domani. L'agenzia prevede che nelle prossime ore la Liguria sarà interessata da due passaggi perturbati intensi. Una prima perturbazione, in arrivo dalle Baleari, porterà sulla Regione un aumento dell'instabilità tra la sera e la notte di oggi con possibili rovesci o temporali associata a forti colpi di vento.

Giovedì permarrà un contesto instabile, con una possibile e temporanea attenuazione dei fenomeni in giornata. Dalla sera l'arrivo di una nuova perturbazione porterà sulla Liguria di nuovo piogge e temporali anche forti, che potranno prolungarsi fino a venerdì. Lo scenario necessiterà di essere seguito e aggiornato nelle prossime ore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA