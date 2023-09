Opera Carlo Felice Genova a New York per celebrare Da Ponte

L'Opera Carlo Felice di Genova sarà a New York il 24 e 25 settembre per celebrare la figura del poeta, librettista e professore naturalizzato statunitense Lorenzo Da Ponte e l'opera italiana in America con l'esibizione 'A Bridge of music, an italian Journey to New York'.

Il progetto vede la collaborazione tra Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, Columbia University, Lorenzo Da Ponte Institute, Old St. Patrick's Cathedral e Italian Academy for advanced studies in America, con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Nato a Vittorio Veneto nel 1749, poeta e librettista, Da Ponte è noto al grande pubblico per i magistrali libretti della trilogia mozartiana Le nozze di Figaro (1786), Don Giovanni (1787) e Così fan tutte (1790). Non tutti sanno però, che nel 1805 Da Ponte si trasferì nella Grande Mela portando con sé l'inestimabile patrimonio dell'opera italiana e per primo instaurò una tradizione operistica di matrice europea negli Stati Uniti.

Il programma prevede due concerti dedicati alla cultura musicale italiana in America: 'Lorenzo Da Ponte & Friends' e 'Two Centuries of Italian Music', e la presentazione di due libri che approfondiscono l'esperienza di Da Ponte in America e la nascita della cultura operistica nel Nuovo Continente: 'Un ponte di musica, itinerari dell'Opera italiana in America', a cura di Claudio Orazi e 'Italian Opera in the United States, 1800-1850: At the Origins of a Cultural Migration', a cura di Giuseppe Gerbino e Francesco Zimei. Nel cortile della Basilica della Old St. Patrick's Cathedral verrà inoltre svelata una targa dedicata a Da Ponte.

"Speriamo che questo 'viaggio' musicale - commenta il sovrintendente del teatro genovese Claudio Orazi - continuerà a risuonare appassionatamente tra la Lanterna, il faro che da otto secoli illumina il porto di Genova, dalla metà dell'Ottocento il principale punto di partenza italiano per l'immigrazione negli Stati Uniti, e la Statua della Libertà".



