Oltre 1.600 offerte di lavoro al 'Career Day' di Genova

Oltre 1.600 posti di lavoro offerti da 132 aziende attive in Liguria, ma anche nel resto d'Italia e all'estero in Paesi come Francia, Germania, Svezia o Finlandia: sono i numeri della nuova edizione del 'Career Day' del salone della formazione 'OrientaMenti', organizzato dall'Agenzia regionale ligure per il lavoro, la formazione e l'accreditamento (Alfa), che si svolgerà dal 25 al 29 settembre al palazzo della Borsa di Genova in collaborazione con l'Università degli Studi di Genova. Rispetto al 2022 saranno presenti 47 aziende in più, che offriranno oltre 500 posti di lavoro in più.

"Per la prima volta l'evento verrà proposto fuori dal Festival Orientamenti e avrà la durata, anche questa novità del 2023, di cinque giorni non più di tre, interamente dedicati all'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Una scelta quasi obbligata, vista l'altissima richiesta da parte delle aziende e, di conseguenza, l'incremento continuo di opportunità lavorative disponibili", commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

"I numeri sono fonte di grandissima soddisfazione e, al contempo, testimonianza dell'ottimo lavoro svolto da Regione Liguria e da 'OrientaMenti' in questi anni - evidenzia l'assessore regionale alla Formazione Marco Scajola -.

Continuiamo a crescere offrendo le più diverse opportunità lavorative ai nostri giovani".

"La nuova edizione del Career Day ha fatto registrare un altissimo numero di richieste da parte delle aziende - dichiara l'assessore regionale al Lavoro Augusto Sartori -, sarà la prima di una serie che avrà altri appuntamenti così come avveniva prima della pandemia: crediamo che sia fondamentale il contatto in presenza tra le imprese e chi cerca lavoro".

"Come Università di Genova lavoriamo a fianco di Regione Liguria per promuovere, insieme a tutti gli altri enti coinvolti, questa importante iniziativa", afferma la delegata del rettore per l'Orientamento, il tutorato e il placement Giulia Pellegri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA