Incidente in cantiere, due operai in gravi condizioni

Due feriti, di cui uno portato in elicottero al San Martino di Genova, in un incidente sul lavoro avvenuto nel Comune di San Colombano Certenoli (Genova) in via Norero in un cantiere per allestito per sistemare la rete telefonica.

Coinvolti Adriano Perazzolo 55enne residente a Borzonasca (Genova) e Davide Delia di 35 anni originario della Spezia, entrambi dipendenti della Site. Si trovavano su un palo per sistemare i cavi telefonici, quando uno degli operai ha perso l'equilibrio trascinando anche il collega a terra.

Sono intervenuti sul posto i militi della Croce Rossa di Cogorno, i vigili del fuoco di Chiavari ed i sanitari del 118 che hanno disposto il trasferimento a Genova per politraumi del più anziano dei due mentre il più giovane è stato ricoverato all'ospedale di Lavagna sempre in codice rosso anche se non in pericolo di vita.

Sul posto per chiarire la dinamica del grave infortunio i carabinieri della compagnia di Chiavari e i tecnici della Asl.





