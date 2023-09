Inaugurato il primo lotto di pista ciclabile in Val Bisagno

Una pedalata collettiva di 50 alunni dell'Istituto Comprensivo Molassana e Doria ha inaugurato ufficialmente il primo lotto della nuova pista ciclabile della Val Bisagno che collega via Merello a piazzale Brigata Volante Severino.

Accompagnati da alcuni docenti, da una decina di 'angeli custodi' della 'Ciclistica Molassana' e della 'Genova MTB Sant'Eusebio', adulti volontari in bicicletta che scortano i bimbi lungo il percorso proteggendoli fisicamente, istruendoli sulle norme del Codice della Strada, e da un'ambulanza dell'associazione Gau di Prato, gli alunni dell'IC Doria hanno provato l'emozione di pedalare insieme e in sicurezza.

All'inaugurazione erano presenti gli assessori comunali alla Mobilità integrata, trasporti e ambiente Matteo Campora e alla sicurezza e Polizia Locale Sergio Gambino, oltre al presidente del Municipio IV Media Valbisagno Maurizio Uremassi e alcuni consiglieri municipali.

"Il primo lotto della nuova ciclabile della Valbisagno era già percorribile da qualche tempo, ma abbiamo atteso l'inizio del nuovo anno scolastico per poterlo inaugurare ufficialmente - commenta Campora -. La nuova pista è stata progettata e realizzata per separare il più possibile i flussi ciclistici dalla viabilità ordinaria".



