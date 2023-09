Grave un operaio caduto da un ponteggio

Un operaio di 46 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro dopo essere caduto da un ponteggio in via Torino a Bussana (Sanremo) compiendo un volo di circa due metri. L'uomo, di nazionalità italiana, ha riportato un trauma facciale e cranico.

La dinamica dell'incidente è ancora in corso di ricostruzione da parte della polizia e del reparto Infortuni sul Lavoro dell'Asl 1 Imperiese. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha allertato l'elisoccorso Grifo e l'uomo è stato portato d'urgenza all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Gli agenti stanno raccogliendo le testimonianze degli altri colleghi, per capire anche le condizioni di sicurezza in cui stava operando il quarantaseienne.



