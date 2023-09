A Laigueglia nasce il progetto culturale 'Onda su onda'

"Onda su onda - i tesori del mare, dell'arte, della cultura" è il progetto che nasce a Laigueglia per la valorizzazione del patrimonio artistico del territorio comunale e della sua storia. Si tratta di un'iniziativa finanziata dal Ministero dell'Interno con il "Fondo a sostegno delle piccole e medie città d'arte" . La presentazione, su iniziativa del Comune e in collaborazione con l'associazione Vecchia Laigueglia avverrà il 22 settembre alle 21 all'oratorio di santa Maria Maddalena. Durante la serata sarà presentato anche un nuovo percorso espositivo che integra due mostre a cielo aperto "Onda su Onda" e "Laigueglia è donna", 60 pannelli - collocati in modo permanente - in tutto il borgo.

Laigueglia inaugura un originale sistema museale diffuso il cui polo principale è il complesso della settecentesca Parrocchiale di San Matteo dotato di importanti dipinti: l'Assunta di Bernardo Strozzi, la pala di Domenico Piola raffigurante l'Estasi della Santa e la Pentecoste di Castellino Castello. Elemento di interesse è altresì il Sepolcro istoriato, struttura scenografica realizzata con materiali effimeri che viene oggi considerata la più grande e meglio conservata al mondo (16 metri di altezza).

Nel corso dell'evento interverranno esperti che illustreranno le diverse iniziative per lo sviluppo turistico locale con il supporto di materiale audiovisivo. Tra questi: Franco Boggero, storico dell'arte e funzionario per oltre 35 anni del Ministero della Cultura per il ponente ligure, Maurizio Cavazzoni - progettista e amministratore di Insight Risorse Umane, Giovanni Hänninen fotografo e docente di fotografia per l'Architettura al Politecnico di Milano, Paola Martini conservatore del Museo Diocesano di Genova.



