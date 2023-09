Stipendi in ritardo, protestano lavoratori

Manifestazione di protesta dei lavoratori della cooperativa sociale 'Lanza del Vasto' davanti all'ingresso del Consiglio regionale della Liguria contro "i continui ritardi nel pagamento delle retribuzioni, gravi problemi logistico-organizzativi causati da esodi di massa con conseguente riduzione degli organici e la mancanza di liquidità per erogare i servizi", tra cui l'accoglienza dei migranti e l'assistenza socio-sanitaria. I sindacati hanno dichiarato sciopero per l'intera giornata.

Erano circa 500 i lavoratori coinvolti nella vertenza nell'area metropolitana di Genova a fine 2022, ma a causa delle difficoltà della cooperativa si sono ridotti a circa 250. 'Noi a salvare la Lanza, voi col Maserati in vacanza': è scritto su uno degli striscioni srotolato dalle diverse decine di manifestanti in piazza al grido di "noi presenti, istituzioni compiacenti", che hanno ottenuto un incontro con la conferenza dei capigruppo del Consiglio regionale.

"Sollecitiamo per l'ennesima volta un intervento della Regione, che fino a oggi è stata quasi totalmente latitante", denuncia il coordinatore Usb Liguria Maurizio Rimassa. La Funzione Pubblica Cgil Genova segnala che ad oggi ai lavoratori della cooperativa sono stati effettuati i bonifici di quote di acconto pari solo al 40% degli stipendi per la mensilità di giugno. "La situazione è drammatica, sia per quanto riguarda l'operatività dei lavoratori, sia dal punto di vista dei servizi sociali erogati all'utenza", sottolinea la segretaria della Funzione pubblica Cgil Genova Martina De Lorenzi.

All'unanimità il Consiglio regionale della Liguria ha approvato un ordine del giorno che impegna la Giunta Toti ad "attivarsi nelle sedi competenti per garantire i livelli occupazionali e il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori della cooperativa sociale Lanza del Vasto", che hanno organizzato una manifestazione di protesta davanti all'ingresso del Consiglio regionale. Il documento impegna inoltre la Giunta Toti a "promuovere la convocazione di un tavolo di confronto con le principali cooperative sociali liguri per valutare l'impatto delle 'crisi' in corso e aprire un percorso di collaborazione al fine di garantire i servizi e i livelli occupazionali". "La Giunta si attivi a sostenere i lavoratori e le lavoratrici della cooperativa Lanza del Vasto e mettere in atto tutte le iniziative necessarie sia per garantire i livelli occupazionali del personale sia per quanto riguarda la retribuzione", sollecitano i consiglieri del Partito Democratico Luca Garibaldi e Armando Sanna. "La Giunta regionale si è impegnata a promuovere la convocazione di un tavolo di confronto con le principali cooperative presenti in Liguria, per valutare forme di collaborazione che permettano alla Lanza del Vasto di sopravvivere", interviene il consigliere Sandro Garibaldi (Lega). "Il tavolo di coordinamento potrebbe far sì che le aziende del settore subentrino nei contratti gestiti dalla cooperativa Lanza del Vasto", è la proposta del capogruppo Gianni Pastorino (Linea Condivisa).



