Nassi nominato Ad di Asg Superconductors

Il Consiglio di amministrazione di ASG Superconductors, presieduto da Davide Malacalza, ha nominato Marco Nassi amministratore delegato. Nassi, laurea in Ingegneria nucleare, si legge in una nota, ha numerose e diversificate esperienze internazionali sia in ambito scientifico, fusione e superconduttività, che in settori di applicazione concreta di innovazione e "go to market" in processi e mercati industriali.

"Ho accolto con entusiasmo l'opportunità di unire il mio percorso a quello di una azienda ad alto contenuto tecnologico e ricca di risorse ad alta specializzazione, ASG inoltre si appresta a traguardare in modo sempre più concreto le applicazioni superconduttive anche in settori più vicini alla vita di tutti i giorni come energia e medicale. Si tratta di opportunità in settori chiave che si aggiungono agli impegni tradizionali dell'azienda nella fisica delle particelle e nella fusione a confinamento magnetico, che sono e saranno sempre più centrali per lo sviluppo di un pianeta più sostenibile e teso all'innovazione", ha commentato Nassi. ASG Superconductors spa è una società attiva nel settore dei magneti superconduttivi con oltre 60 anni di storia ed esperienza in rilevanti progetti internazionali nei settore dell'energia a fusione, fisica delle alte energie, MRI, medicale e protonterapia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA