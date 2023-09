Un incendio è divampato nel pomeriggio, in località Madonna della Ruota, sul Montenero a Bordighera. Al momento non ci sarebbero case minacciate. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco e sono attivi anche due elicotteri. E' probabile l'intervento in ausilio anche dei volontari delle squadre antincendio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA