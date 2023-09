Consiglio discute sicurezza lavoro cantiere Scolmatore Bisagno

Per quanto riguarda il problema della sicurezza del lavoro nel cantiere per lo scolmatore del Bisagno a Genova, denunciato dai sindacati nei giorni scorsi, "la struttura commissariale presieduta dal governatore Giovanni Toti ha chiesto all'appaltatore di adottare provvedimenti, atti e se necessario strumenti sanzionatori per fare sì che sia garantito il pieno rispetto delle normative di sicurezza dei lavoratori e non siano pregiudicate le tempistiche del cantiere". Lo ha detto oggi in Consiglio comunale l'assessore comunale Matteo Campora alla consigliera Lilia Bonicioli.

La consigliera comunale del Pd, al suo primo intervento in aula rossa dopo l'insediamento al posto del dimesso collega di lista Stefano Amore, ha interrogato la giunta per chiedere chiarimenti in merito alle criticità denunciate dalle organizzazioni sindacali e riferite alle condizioni di lavoro degli operai impiegati nelle attività del cantiere dello scolmatore del Bisagno, con particolare riferimento alle ditte in subappalto: "I sindacati - ha detto Bonicioli - hanno denunciato irregolarità relative ai turni lavoro-riposo, che incidono sulla sicurezza dell'intero cantiere".



