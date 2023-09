Tende in ex cantieri a Genova Voltri per 50 migranti Lampedusa

Un hub di primissima accoglienza, che tradotto significa cinque o sei grandi tende, allestite nello spazio degli ex cantieri navali Costaguta di Genova Voltri accoglieranno i primi cinquanta migranti in arrivo su un pullman in partenza oggi da Lampedusa.Le tende sono state allestite dalla Prefettura, come soluzione tampone in attesa di trovare posti nei centri di accoglienza straordinaria.

Al 15 settembre, nel capoluogo ligure, secondo i dati del Ministero dell'Interno in Liguria i migranti accolti sono 5.799, dei quali 4.447 nei centri di accoglienza straordinaria gestiti dalla Prefettura, e 1.025 nei percorsi del sistema di secondo livello di accoglienza diffusa più improntato all'integrazione, in capo ai comuni. Mille in più rispetto a fine agosto 2022.

"Occorre istituire un presidio fisso di Polizia e Carabinieri nell'area degli ex cantieri Costaguta - chiedono il consigliere regionale della Lega Alessio Piana e l'assessore comunale e segretaria provinciale della Lega Francesca Corso - dove sono già state montate le tende per ospitare i migranti in arrivo da Lampedusa. Genova è satura e non ha più spazi per ospitare migranti, adulti o minori che siano".



