Sciopero trasporti, a Genova è iniziato con pochi disagi

Lo sciopero del personale delle aziende di trasporto pubblico è indetto anche a Genova dove potrebbe esserci qualche problema per una riduzione del servizio durante le quattro ore proclamate dal sindacato Ugl Autoferro, dalle 11.30 alle 15.30 in ambito urbano e dalle 10.30 alle 14.30 in ambito provinciale.

Al momento, lo sciopero di 24 ore del Cub Trasporti non ha creato particolari disagi nel capoluogo ligure. Sono infatti garantite le due fasce dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30.



