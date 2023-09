"Rotte commerciali genovesi", gettate basi gemellaggio con Izmir

Si è svolto stamani nella sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale il convegno "Rotte commerciali genovesi, fortificazioni dal Mediterraneo al mar Nero", organizzato dal Comune di Genova, con il Ministero della Cultura e del Turismo della Turchia, Old New Eternal, Repubblica di Turkia a Roma, Ambasciata d'Italia ad Ankara e Unesco. Erano presenti tra gli altrri il sindaco di Genova Marco Bucci e il vice ministro della Cultura e del Turismo in Turkia Gökhan YazgÕ e il sindaco di İzmir Tunç Soyer. Nel suo saluto alla delegazione turca, il sindaco Marco Bucci ha ricordato che "tra Genova e Turchia esiste un legame profondo che affonda le proprie radici nella storia, negli insediamenti dell'impero marittimo commerciale di Genova sul mar Nero e nelle fortificazioni, che sono state già al centro di un incontro organizzato nel 2021 a Izmir, la terza città portuale della Turchia". Un legame molto attuale, visto che, ha detto Bucci, "molti imprenditori genovesi lavorano già in Turchia, alimentando rapporti non soltanto commerciali, ma anche geo-politici, su cui Genova vuole costruire il suo futuro". A margine del convegno il sindaco ha annunciato che a breve l'Ufficio Relazioni internazionali e cooperazione internazionale farà partire l'iter per il gemellaggio con Izmir. "È stato un onore accogliere a Genova una delegazione turca per discutere delle rotte commerciali tra i nostri due paesi- ha detto Bucci-. Insieme al sindaco Tunç Soyer abbiamo gettato le basi per un possibile futuro gemellaggio tra Genova e Izmir, due città legate tra loro già dai tempi delle Repubbliche Marinare" La delegazione parteciperà alla presentazione del libro "La marcia turca-Istanbul crocevia del mondo" del giornalista e scrittore genovese Marco Ansaldo, inviato a Istanbul, profondo conoscitore della Turchia e consigliere scientifico della rivista di geopolitica Limes.



