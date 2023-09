Migranti, Francia attende 'urto' in frontiera a Ventimiglia

La prefettura delle Alpi Marittime si prepara a aprire un centro d'accoglienza per far fronte all'afflusso dei migranti arrivati a Lampedusa mentre le autorità francesi si preparano ad affrontare un probabile afflusso di migranti alla frontiera franco-italiana di Ventimiglia. La Police nationale alla frontiera di Menton-Ventimiglia disporrebbe di un centinaio di posti a Pont Saint-Louis.

Intanto le autorità transalpine hanno potenziato i controlli nelle aree collinari a cavallo tra l'Italia e la Francia, in val Roya, nell'entroterra di Ventimiglia, ma anche dalle parti del sentiero che conduce al Passo della Morte, sopra il valico frontaliero di Ponte San Luigi.

Controlli rinforzati si registrano pure sui treni, non solo sulla linea Ventimiglia-Nizza ma anche sulla Ventimiglia-Cuneo, che passa in territorio francese e sulla Breil-Nizza, che parte dal versante francese della val Roya per giungere nella capitale della Costa Azzurra. Le autorità hanno intensificato la sorveglianza pure sui sentieri che collegano la Francia all'Italia, considerando che sempre più stranieri cercano di oltrepassare la frontiera senza andare sui valichi ufficiali, ma inerpicandosi per sentieri collinari o di montagna che conducono oltreconfine. Pattuglie si segnalano sempre in val Roya, in territorio francese, dopo l'ex valico di Fanghetto, nel Comune di Olivetta San Michele.



