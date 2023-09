Maltempo: Allerta Gialla per temporali prorogata in Liguria

E' stata modificata e allungata l'Allerta Gialla (la più bassa) per temporali in Liguria da parte di Arpal. L'allarme si concluderà questa sera alle 21 nel ponente della regione e alle 2 della notte al centro e nel levante. "Dopo le deboli precipitazioni del mattino registrate, soprattutto sul Ponente, seguite da una pausa precipitativa nelle ore centrali della giornata, tra il pomeriggio e la serata si attende il passaggio di un nucleo di aria fredda in quota da Ponente verso Levante associato a piogge diffuse sul Centro-Levante, dove le cumulate areali saranno significative. I fenomeni saranno accompagnati da episodi temporaleschi che risulteranno localmente forti" dice Arpal.

Da segnalare i venti che, nella mattinata, hanno raggiunto raffiche di 84.2 km/h a Tanadorso, nel comune di Ronco Scrivia (Genova) e di 58.3 km/h al Porto di Arenzano (Genova).

L'instabilità si prolungherà nelle prime ore della notte con un'alta probabilità di temporali forti sul Centro-Levante, che andrà attenuandosi lentamente fino alle prime ore del mattino determinando la possibilità di sporadici rovesci.



