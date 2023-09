In circolazione 43° treno regionale contratto Regione-Trenitalia

È in circolazione da oggi sulla tratta Savona-Sestri Levante il nuovo treno Rock che porta a 43, sui 48 previsti, il numero dei treni regionali oggetto del Contratto di Servizio sottoscritto nel 2018 tra Regione Liguria e Trenitalia, società capofila del polo passeggeri del Gruppo Fs. Il lotto complessivo prevede 5 nuovi treni Jazz, 15 Pop e 28 Rock (di cui ancora 5 da consegnare) a cui vanno aggiunti i 20 complessi Vivalto a 5 o 6 carrozze trainate da locomotore 464.

Il rinnovo della flotta abbasserà l'età media dei treni a 4 anni e mezzo contro gli oltre 25 del 2017.

"Siamo assolutamente dentro ai tempi previsti per la consegna dei nuovi treni regionali che in breve tempo completeremo con i cinque Rock che restano - ha detto l'assessore regionale ai Trasporti Augusto Sartori - Ricordo che con questo importante rinnovo la Liguria è tra le prime tre regioni ad avere la flotta di treni più giovane d'Italia: uno svecchiamento a tutto vantaggio dei viaggiatori che possono usufruire di una migliore qualità del servizio con riduzione dei disservizi".



