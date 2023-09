Dedalus apre a Genova nuovi spazi ricerca e sviluppo

Nuovi spazi per ricerca e sviluppo con un innovativo Test & Demo Center per condividere con i clienti le strategie e costruire soluzioni progettuali di trasformazione digitale, con un investimento che permetterà di aumentare di una cinquantina di unità nei prossimi tre anni il numero di occupati - attualmente sono 1700 in Italia un centinaio dei quali a Genova - e incrementare il fatturato con i nuovi progetti legati al Pnrr. Sono questi gli obiettivi del gruppo Dedalus, principale fornitore europeo di software sanitari e diagnostici, che consolida la sua presenza nel capoluogo ligure con una nuova sede al Porto Antico. "Lo scopo di questa sede è investire in ricerca e sviluppo e in aggregazione di competenze - spiega Massimo Angileri, ad di Dedalus Italia - perché l'area demo ci permetterà di ospitare i clienti che gestiscono con noi progetti e soluzioni complesse".

L'azienda, terza nel mondo per la gestione delle cartelle cliniche digitali, è presente in circa 1000 strutture sanitarie e 600 tra laboratori e centri diagnostici, con soluzioni che gestiscono su base annua circa il 40% delle attività di ricovero ospedaliero, il 45% degli interventi chirurgici, il 75% degli esami diagnostici di laboratorio e anatomia patologica, il 30% degli accessi di pronto soccorso, il 20% dell'intera popolazione italiana per le attività di screening oncologico, e circa il 50% dei medici di medicina generale. "La prossima sfida è quella della sanità territoriale, che è uno dei punti del Pnrr - aggiunge Angileri - con la gestione del paziente a casa, a partire dalla telemedicina". L'apertura della nuova sede, una delle più importanti a livello mondiale per il gruppo, mette Genova al centro di una rete di eccellenza nel comparto hitech legato alla sanità. "Il fatto che la sede italiano di questa grande multinazionale sia da noi è un motivo di orgoglio - conclude il sindaco Marco Bucci - perché è al Porto Antuco, a conferma della nostra qualità di vita, e perché si tratta di tecnologie moderne, che rientrano in una dei settori scelti nello sviluppo della città che è l'alta tecnologia, e che ci permette di competere a livello mondiale".



