Crisi Samp, terzo ko consecutivo al Ferraris

Continua il digiuno casalingo della Sampdoria che non vince al Ferraris dallo scorso marzo (3-1 sul Verona) , sono passati oltre 180 giorni e il tabù continua visto che questa sera la squadra di Pirlo ha incassato il terzo ko casalingo in altrettante partite in questo inizio di serie B con tante ombre. Sorride il Cittadella che vince 2-1 con una spettacolare rimonta dopo aver chiuso in svantaggio il primo tempo dopo la rete al 43' di La Gumina su imbeccata dalla fascia di Verre. Il portiere Stankovic prima aveva salvato la porta in almeno tre occasioni. Poi nella ripresa si spegne la luce e si fa sorpassare la Samp in poco più di 20 minuti. Prima Magrassi con astuzia anticipa Giordano e fredda Stankovic, poi tocca a Branca con un sinistro telecomandato al 20' che finisce nell'angolino alla sinistra del portiere ligure dopo un rinvio poco efficace di Murru. Potrebbe pareggiare la squadra di Pirlo al 97 ma la conclusione è respinta sulla linea. Il pari sarebbe stato un premio non meritato. La vittoria del Cittadella è legittima. Finisce con i fischi di buona parte del Ferraris. Le uniche note positive sono Stankovic e Pedrola.



