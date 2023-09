Temporali in Liguria, per domani è ancora allerta gialla

Ancora allerta giallo sulla Liguria. A poche ore dalla cessazione dell'allerta emanato ieri che ha riguardato il centro-levante della regione fino alle 10 di stamani e il ponente, cessato ieri sera alle 21, considerate le previsioni Arpal ha emesso un altro allerta giallo per temporali su tutta la regione.

L'allerta sarà in vigore dalle 8 alle 17 di domani mattina, lunedì 18 settembre.

Il passaggio perturbato sul Nord Italia potrebbe portare, di nuovo, condizioni di spiccata instabilità sulla Liguria. Tra la mattina e il primo pomeriggio di lunedì 18 settembre, si attende una fase pre-frontale in cui la convergenza dei venti può attivare temporali forti o organizzati, più probabili sul settore centrale della regione. Dalla seconda parte della giornata, è previsto un peggioramento dello scenario con piogge più diffuse sul Centro-Levante. Lo scenario è ancora molto incerto e necessiterà di essere seguito e aggiornato con l'avvicinarsi della perturbazione. La sala operativa regionale resterà aperta per tutta la durata dell'allerta.



