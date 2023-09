Pirlo, "in serie B non puoi mollare un attimo "

"In B le partite sono tutte uguali, non ci sono differenze se giochi con una 'grande' oppure una 'piccola': si preparano tutte bene e al 100%, non si può mollare un attimo. E non vogliamo fare assolutamente tabelle". Il tecnico della Sampdoria Andrea Pirlo lancia un appello ai suoi ragazzi che vanno verso la gara di lunedì sera col Cittadella, con i blucerchiati che voglio finalmente regalare una gioia casalinga ai tifosi dopo le sconfitte tra le mura amiche con Venezia e Pisa: "Ci teniamo a vincere questa gara davanti ai nostri tifosi per continuare il nostro cammino. Abbiamo corretto alcuni errori e siamo a buon punto, siamo sicuri che faremo un'ottima prestazione. Contano i risultati e sono solo le partite che vinci. Lunedì ci faremo trovare pronti, sono fiducioso perché la squadra apprende bene e ha voglia di imparare".

Sulla formazione diverse assenze sicure e alcuni dubbi anche se in attacco dovrebbe essere confermato Antonino La Gumina, affiancato da Borini e Pedrola, perché Sebastiano Esposito non è ancora al meglio: "Abbiamo cercato di recuperarlo per Cremona, ma non è ancora al 100%", ha detto Pirlo. A centrocampo si va verso la conferma della mediana composta da Depaoli, Ricci e Verre con Yepes che potrebbe essere utilizzato nella ripresa.

Verso la convocazione il neo acquisto Kasami che dovrebbe però partire dalla panchina.

"Il Cittadella è sicuramente una squadra aggressiva, che gioca con il rombo da un paio di anni. È collaudata e abbiamo studiato delle contromosse. Sappiamo che sarà difficile ma abbiamo le carte in regola per conquistare un risultato positivo". Intanto Leonardo Benedetti e Alex Ferrari sono stati sottoposti a interventi chirurgici. Al primo stata rimossa una cisti meniscale, responsabile della sintomatologia dolorosa al ginocchio destro, mentre su Ferrari è stata eseguita la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. I tempi di recupero per Benedetti si aggirano tra le 8 e le 10 settimane; per Ferrari il rientro dovrebbe essere previsto nel 2024.



