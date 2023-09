Maltempo, Arpal prolunga l'allerta gialla su tutta la Liguria

Arpal ha prolungato l'allerta gialla per temporali che resterà vigente fino alle 21 sul Ponente Ligure e entroterra savonese e fino alla mezzanotte sul resto della regione.

Dopo la chiusura dell'allerta, si segnala una bassa probabilità di temporali forti per domenica 17 settembre. Al momento, sulla Liguria, si sta verificando uno degli scenari contemplati dall'allerta gialla per temporali, ossia la mancanza delle condizioni favorevoli all'innesco dei temporali pur in presenza di marcate condizioni di instabilità. A partire dal pomeriggio si prospetta invece uno scenario più favorevole.

Tuttavia, Arpal ricorda che l'allerta gialla per temporali è caratterizzata da grande incertezza in quanto si prevedono fenomeni localizzati sia sullo spazio che nel tempo e lo scenario potrebbe cambiare improvvisamente.



