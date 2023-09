Incidente probatorio crollo ponte Pagliari, confermate carenze

Si è chiuso con l'udienza dibattimentale di oggi l'incidente probatorio sul crollo del ponte mobile di Pagliari, avvenuto alla Spezia nel maggio del 2021. I periti hanno confermato le conclusioni che erano state riportate nella perizia di oltre 120 pagine, dopo che nell'ultima udienza era emersa la necessità di verificare altra documentazione su cui erano presenti dei calcoli relativi alla progettazione dei bulloni utilizzati sulla struttura. Massimo Losa, Renzo Valentini e Andrea Bracciali hanno confermato le carenze che erano state già poste in evidenza in tutte le fasi di vita del ponte, dalla progettazione alla realizzazione passando per la manutenzione e le verifiche. La palla passa adesso al pm Claudia Merlino, presente questa mattina così come il gip Fabrizio Garofalo, per stabilire alla luce delle valutazioni tecniche che sono state fatte per quali dei 34 indagati si aprirà la strada del rinvio a giudizio e quali posizioni saranno invece archiviate.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA