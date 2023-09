Genoa: Gilardino, 'Resta un po' di rammarico ma è normale'

"C'è grande disponibilità da parte dei ragazzi e per me è davvero una cosa importante. Tra di noi c'è un rapporto diretto e la volontà di parlare chiaramente per il bene di tutti e lo abbiamo visto anche stasera. E'impensabile vedere una neopromossa che per 75' minuti faccia una partita di questo tipo contro i campioni d'Italia. Poi bisogna riconoscere i meriti anche all'avversario che ha elementi di grande qualità.

I ragazzi sono stati straordinari e hanno fatto una prestazione perfetta, bisogna fare a questi giocatori soltanto i complimenti". Così il tecnico del Genoa Alberto Gilardino commenta il pareggio casalingo col Napoli, una vittoria sognata fino al 75' ma che alla fine si è tradotta in un pareggio che soddisfa abbastanza il mister rossoblu li: "C'è naturalmente un po' di rammarico, ed è normale che sia così visto che eravamo davanti per 2-0 ma devo fare i complimenti alla squadra per la consapevolezza che hanno avuto durante la gara. Questa prestazione deve essere l'inizio di qualcosa di importante rispetto al campionato che dobbiamo fare e per i nostri obiettivi che vogliamo raggiungere a fine stagione", sottolinea il tecnco rossoblu.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA