Calcio: Garcia, 'Bene reazione ma bisogna giocare dal 1' minuto'

Va chiarissimo sul concetto Rudi Garcia: "Può sembrare un buon risultato quello ottenuto stasera al Ferraris ma alla fine abbiamo perso due punti perché non siamo stato protagonisti sin dal primo minuto e questo non va bene assolutamente. Nella ripresa ho visto il giusto carattere da parte della squadra, c'è stata una reazione ma bisogna incominciare a giocare subito da quando l'arbitro fischia il calcio d'inizio", spiega il tecnico del Napoli analizzando il pareggio in rimonta col Genoa dopo un pirotecnico col 2-2. E Garcia prosegue così: "Ripeto, non va bene avere un avvio di questo tipo, dobbiamo imparare a fare meglio. La luce è arrivata dalla panchina ma ribadisco che sono due punti persi. In qualche modo i giocatori sono stati condizionati anche dal debutto in Champions League - che per noi deve essere un'ambizione e non un obiettivo - come ho visto che è successo anche ad altre squadre tipo al PSG che ha perso col Nizza, ma i ragazzi devono entrare subito in partita e me lo aspetto già dalla prossima gara col Bologna. Ci servirà da lezione questa partita col Genoa per capire che dobbiamo giocare al massimo fin dal primo tempo".





