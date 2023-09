Unione consumatori, Liguria e Lombardia hanno i rincari più alti

La Liguria con un'inflazione tendenziale del 6,8% ad agosto 2023 è la Regione con i rincari più alti d'Italia, a pari merito con la Lombardia, che registra un'inflazione del 5,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in entrambe le Regioni il rincaro annuo per la famiglia media è stato di 1.403 euro.

Lo rileva la classifica delle Regioni e delle città più care d'Italia stilata dall'Unione Nazionale Consumatori sulla base dei dati Istat. In testa alla classifica delle Regioni più 'costose', Liguria e Lombardia che registrano la stessa impennata del costo della vita, +1.403 euro su base annua, pur avendo un'inflazione molto differente, in Liguria è la più alta d'Italia. Terza l'Umbria, dove per via dell'inflazione al 5,9%, il rincaro annuo è di 1.333 euro. La Regione più 'risparmiosa' è ancora una volta la Basilicata, +3,5%, pari a 678 euro, seguita dal Molise (+4,7%, +861 euro). Medaglia di bronzo per la Calabria (+5%, +915 euro).

Genova è al quinto posto su 78 Comuni con più di 150 mila abitanti analizzati nella classifica delle città italiane più care, con un'inflazione a agosto al 7,1% per un rincaro annuo a famiglia media di 1.545 euro. Sul podio dei rincari Grosseto con +1.623 euro, poi Milano con 1.575 e Lodi con +1.574.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA