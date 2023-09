Testate a donne sul bus per rapinarle, arrestato

Adocchiava la vittima non appena saliva sul bus e, approfittando della confusione, la colpiva con una testata in faccia per rubarle la collanina. La polizia ha arrestato il rapinatore seriale, si tratta di un ragazzo di 21 anni.

Gli investigatori del commissariato Prè sono arrivati a lui grazie alle telecamere di videosorveglianza a bordo e ai riconoscimenti fatti dalle vittime.

Le indagini sono partite subito dopo il colpo del 12 luglio.

La vittima, una donna di 65 anni, ha raccontato di essere stata rapinata a bordo del bus della linea 1. Agli agenti ha spiegato che mentre viaggiava seduta al centro del bus, un uomo l'ha colpita al volto con una testata e le si buttato addosso riuscendo a strapparle dal collo una collana d'oro del valore di circa due mila euro. Il rapinatore è poi sceso facendo perdere le tracce. L'anziana era stata medicata al pronto soccorso per un lieve trauma cranico. Grazie alle telecamere di sorveglianza, confrontate con decine di foto segnaletiche, i poliziotti sono riusciti a stringere il cerchio su un sospettato. E' così emerso che il ragazzo aveva messo a segno altri due colpi sempre sullo stesso bus e con le stesse modalità.



