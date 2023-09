Spezia spuntato, il Venezia ha Pohjanpalo e vola in vetta

Il Venezia batte lo Spezia nell'anticipo della quinta giornata di serie B e vola in testa alla classifica provvisoria. Decide una rete di Pohjanpalo nel secondo tempo in una partita in cui sono gli ospiti a condurre il gioco e creare occasioni, senza tuttavia mai trovare la rete.

Partita di buon livello tecnico tra squadre che due anni fa si sfidavano in serie A. Lo Spezia prova con il palleggio a trovare la via dell'area, il Venezia con il lancio oltre la difesa e la ripartenza. Un equilibrio non conservativo che si manifesta al 22' quando entrambe vanno vicine al gol nel giro di pochi secondi, i veneti con Johnsen e gli ospiti con Antonucci.

Nella ripresa lo Spezia sfiora la rete in apertura con Verde e Antonucci, ma a passare è il Venezia sfruttando un angolo, il successivo tiro di Busio sul palo e il tap in del solito implacabile Pohjanpalo. I liguri sono generosi, ma in area mancano di peso e cinismo e il risultato non cambia. Terza sconfitta consecutiva per Alvini e i suoi.



