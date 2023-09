Scontro tra auto e moto nel Tigullio, grave una donna

Ancora un incidente stradale con gravi conseguenze in uno scontro moto contro auto nel Golfo del Tigullio. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio in via Sara a Riva Trigoso quando una 52 enne residente a Casarza Ligure alla guida della sua moto si è vista tagliare la strada da un'auto.

L'urto è stato violento e la centaura ha fatto un volo di diversi metri rimanendo esanime sul selciato. Sul posto i militi della croce rossa di Riva Trigoso ed i sanitari del 118 che dopo aver stabilizzato la donna ne hanno disposto il trasferimento in codice rosso al San Martino di Genova con politraumi ed in particolare un grave trauma toracico.



