Samp: Kasami, "Posso dare ancora tanto"

"Il calcio italiano so che è molto tattico e differente rispetto ai campionati in cui ho giocato però sono pronto e mi sento ancora giovane e posso dare ancora tanto per questo club". Si presenta il nuovo centrocampista della Sampdoria Pajtim Kasami ai canali ufficiali del club ligure. Era svincolato dopo l'ultima stagione nel campionato greco con la maglia dell' Olympiakos dove aveva collezionato 12 presenze. 31 anni, svincolato, può diventare il valore aggiunto nel centrocampo doriano che ha bisogno delle geometrie del giocatore svizzero che in passato aveva avuto un'esperienza nel calcio italiano. " Sono un centrocampista che può fare la mezzala che è il mio ruolo preferito anche perché mi permette di inserirmi ed è una cosa che ho imparato nel calcio inglese", continua il centrocampista che ha firmato un contratto fino al prossimo giugno e vuole tornare ad essere protagonista. "Sono molto felice, sono molto orgoglioso di far parte di questo club storico. Sono contento di ritornare in Italia, mi piace questa cultura del calcio italiana poi lavorare ed essere a disposizioni al mister a aiutare i ragazzi. Non vedo l'ora di dare una mano sul campo a loro", conclude Kasami.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA