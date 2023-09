Polizia Locale, un arresto e 4 minori denunciati per spaccio

Il reparto di polizia giudiziaria della Polizia locale, con gli operatori del secondo distretto di Sampierdarena, ha arrestato un cittadino straniero, per detenzione a fini di spaccio di otto grammi di cocaina.

L'arresto è avvenuto nella zona della Fiumara durante le attività di controllo del territorio durate circa una settimana.

L'uomo, infatti, nemmeno una settimana fa era già stato arrestato per lo stesso reato. Questa mattina sarà celebrato il rito per direttissima.

Nella stessa operazione sono stati denunciati in stato di libertà due minorenni trovati in possesso di 75 grammi di hashish e di un bilancino di precisione. Altri due minori, inoltre, sono stati segnalati per la stessa motivazione. Tutti e quattro sono stati riaffidati alle rispettive comunità di appartenenza.

Durante l'operazione, numerosi cittadini hanno espresso la loro soddisfazione per l'operato della Polizia locale.



